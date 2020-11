Christina Perri relata morte da filha recém-nascida: Ela nasceu calada

25/11/2020 | 13:10



A cantora Christina Perri, que estava grávida de sua segunda filha fruto de seu relacionamento com o marido, Paul Costabile, usou as redes sociais para informar que perdeu o bebê no momento do parto. Junto com uma foto em que aparece segurando a mãozinha da pequena, ela escreveu o seguinte:

Ontem à noite perdemos nossa filha. Ela nasceu calada depois de lutar tanto para chegar ao nosso mundo. Ela está em paz agora e viverá para sempre em nossos corações.

Costabile postou a mesma foto e disse:

Foram duas semanas difíceis e somos muito gratos pela demonstração de amor e orações de todos vocês.

Pouco antes da perda de seu bebê, Christina havia informado que estava tendo uma gravidez difícil. Na última semana, a cantora havia informado que talvez tivesse um parto prematuro e que sua bebê teria que entrar em cirurgia imediatamente após o nascimento por conta de um problema chamado atresia jejunal - quando há uma malformação do intestino.

Christina já é mamãe de Carmella, de dois anos de idade, também fruto de seu relacionamento com Paul.