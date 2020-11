Tiago Leifert abre o jogo sobre ser pai de primeira viagem durante o The Voice Brasil: - Só ouço choro de bebê

25/11/2020 | 13:11



Mais de um mês após a estreia da nona temporada de The Voice Brasil, no dia 15 de outubro, finalmente tivemos o retorno da fase presencial com as temidas Rodadas de Fogo. Das 44 vozes selecionadas para continuar no reality show, nove se apresentaram na última terça-feira, dia 24, e apenas cinco continuaram na competição. Os times que se apresentaram foram os dos jurados Carlinhos Brown, Iza e Lulu Santos, enquanto o time de Michel Teló não se apresentou na estreia.

Mas, apesar de todos os talentos em palco, o que chamou mesmo a atenção de muitos foi a participação do apresentador Tiago Leifert que se tornou pai de primeira viagem no dia 28 de outubro. Ao longo do programa, ele dividiu com os espectadores um pouco sobre como está sendo a experiência de cuidar da pequena Lua, e garantiu que está realizado:

- [Em casa] só ouço choro de bebê e estou amando. É a música da minha vida. Estou gostando muito de ser pai.

Lembrando que Tiago e a esposa, Daiana Garbin, ainda não mostraram o rostinho da pequena - mas nós mal podemos esperar para conhecê-la!

De Fábio Jr. a Vagabanda

Como toda temporada, as músicas escolhidas pelos participantes sempre são motivo de curiosidade por parte de jurados e de fãs. Na primeira performance das Rodadas de Fogo isso não foi diferente e os competidores trouxeram uma ampla variedade de artistas para o palco: teve quem cantou Jorge Vercillo, Fábio Jr., Gloria Gaynor, Lagum e até mesmo Whitney Houston!

No entanto, o que realmente chamou a atenção dos internautas e dos técnicos foi a música escolhida pela competidora Ana Canhoto que cantou a faixa Você Sempre Será, de Marjorie Estiano. Não reconheceu logo de cara? Pois agora você vai se surpreender: trata-se nada menos que a música tema da novela Malhação de 2004, composta pela banda fictícia Vagabanda!

Iza, apesar de não ser técnica do time de Ana, fez questão de comentar sobre a escolha:

- Que coisa primorosa. Sou fã dessa música, minha Vagabanda está viva [risos]. Amo Marjorie, acho que ela canta com a alma.

Futuro da competição

Infelizmente toda competição tem um lado bom e um lado ruim, e o lado ruim é que a cada episódio temos que nos despedir de mais e mais participantes. Como desfecho do episódio da última terça, seguem na competição Izrra, do time de Carlinhos Brown, Diva, do time de Iza, e Dan, Ed Souza e Ana Canhoto, todos do time de Lulu Santos. Logo, Simone, Alana Sant, Paloma e Sérgio deixam o programa.