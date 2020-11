Leonardo faz homenagem ao pai de Zezé di Camargo e Luciano

25/11/2020 | 12:21



O cantor Leonardo fez uma homenagem a Francisco Camargo, pai da dupla Zezé di Camargo e Luciano nesta terça-feira, 24. Nas redes sociais, o sertanejo publicou uma imagem antiga de seu Francisco e de Avelino, pai de Leandro e Leonardo.

"Seu Francisco e Avelino juntos novamente, imagina?! Mas aqui fica a dor ... meus irmãos @zezedicamargo e @camargoluciano, todos da família camargo que Deus os abençoe e ajudem a ser fortes e firmes nesse momento difícil!", escreveu Leonardo na legenda da foto no Instagram .

Francisco Camargo morreu na segunda-feira, 23, aos 83 anos, após ficar 14 dias internado no Hospital Órion, em Goiânia.

De acordo com nota da unidade de saúde, ele morreu às 23h05 por causa de uma parada cardiorrespiratória e uma "instabilidade hemodinâmica".

Avelino Costa, pai de Leandro e Leonardo, morreu em 2015, também em Goiânia. Ele estava internado com enfisema pulmonar, por coincidência, um problema de saúde que Seu Francisco também tinha.

Zezé di Camargo comentou a publicação de Leonardo, dizendo que os pais deveriam estar "conversando no céu". "Obrigado meu irmão e parceiro! Os dois já devem estar de prosa lá no céu. E aqui fica a saudade deles com a gente", disse.

O velório e enterro de Seu Francisco ocorreram na terça-feira, 24, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Zezé tocou sanfona e cantou a música É o Amor. Luciano testou positivo para covid-19 e está em isolamento em casa, em São Paulo, e não conseguiu participar do enterro do pai.