Festival Sabores do Ceará chega a Sobral com pratos típicos e opções de delivery

25/11/2020 | 12:18



A cidade de Sobral já entrou em contagem regressiva para receber o Festival Sabores do Ceará. Sucesso em Fortaleza (CE), o evento chega à região em 26 de novembro e promete agitar os restaurantes locais até 6 de dezembro.

Festival Sabores do Ceará: edição Sobral

Com a proposta de valorizar ingredientes regionais por meio do tema “Tradições Gastronômicas de Sobral”, o festival já tem seus pratos e estabelecimentos participantes definidos. Entre as principais categorias estão Lanches e Petiscos, Prato Principal e Sobremesa. Para uma degustação completa, há a categoria Chef de Cozinha, que permite consumir um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa.

O evento gastronômico reúne mais de 50 pratos variados, preparados por mais de 30 de estabelecimentos. Clássicos regionais, como carne de cordeiro e de sol, manteiga da terra, queijo de cabra e derivados da mandioca estão devidamente retratados na lista, que será disponibilizada em breve nas redes sociais do festival.

A maioria dos estabelecimentos oferece serviço de delivery próprio ou via aplicativos, como o Aiqfome. A recomendação é acompanhar de perto a divulgação dos pratos, preços e serviços no site oficial e no Instagram, que também traz informações extras sobre culinária e ingredientes regionais.