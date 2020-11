BC revisa de US$ 50,9 bi para US$ 50,7 bi déficit do setor externo de 2019

25/11/2020 | 12:09



O Banco Central anunciou nesta quarta-feira, 25, uma série de revisões nas Estatísticas do Setor Externo. Entre os principais resultados, o déficit em conta corrente registrado em 2019 passou de US$ 50,9 bilhões para US$ 50,7 bilhões. Já o Investimento Direto no País (IDP) do ano passado passou de US$ 73,5 bilhões para US$ 69,2 bilhões.

"As revisões ocorrem sob amparo da Política de Revisão das Estatísticas Econômicas Oficiais, publicada em outubro de 2019, que estabelece revisão ordinária anual do balanço de pagamentos e da posição de investimento internacional (PII) nos meses de julho e de novembro", informou o BC na nota que acompanha a divulgação das estatísticas.

As revisões também atingiram os dados referentes a 2020 até setembro. Assim, a atualização promovida nesta quarta pelo BC, com dados até outubro deste ano, já leva em conta as revisões promovidas até setembro.

O detalhamento das revisões está disponível no seguinte endereço na internet: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/estatisticassetorexterno