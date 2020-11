Claudia Leitte relembra ter tido alucinações após parto

25/11/2020 | 12:11



Claudia Leitte mandou a real sobre a sua experiência com a maternidade em entrevista a Pedro Bial na última terça-feira, dia 24, no Conversa com Bial.

Mãe de Davi, Rafael e Bela, a cantora, que atualmente mora com a família nos Estados Unidos, relembrou como foi o pós parto de sua caçula. Ela conta que foi diagnosticada com baby blues, que ocorre por fatores hormonais:

- Foi bizarro. Coisa de filme de terror. Eu tive umas alucinações, falam que hormonal, na condição da mulher de fragilidade. (...) É um negócio que eu jamais pensei que eu ia experimentar, disse ela sobre a avalanche de emoções após o nascimento da bebê.

Ela ainda conta que desenvolveu sequelas por 20 dias após ter uma alucinação envolvendo Bela durante uma madrugada:

- Tive uma situação de madrugada que foi terrível. Eu via Bela muito real, via ela cheia de bichos em cima dela. Não permitia que ninguém tocasse na minha filha nos primeiros 20 dias. Márcio pegava ela e aquilo me dava uma aflição, uma angústia... Eu não consigo nem explicar hoje o que era aquilo porque não consigo me reconhecer naquela situação.