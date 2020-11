Megan Fox pode ter feito tatuagem em homenagem ao namorado Machine Gun Kelly

25/11/2020 | 11:11



Meses depois que fontes próximas a Megan Fox alegarem que ela não estaria levando o namoro com o rapper Machine Gun Kelly tão a sério, parece que a atriz já está bem mais envolvida no relacionamento - e teria decidido eternizá-lo na pele! De acordo com observações de alguns fãs, Fox está com uma nova tatuagem, que teria sido feita em homenagem ao atual parceiro.

No último domingo, dia 22, ocorreu a premiação American Music Awards de 2020, e a ex-esposa de Brian Austin Green marcou presença no tapete vermelho ao lado do namorado. Com um vestido verde escuro que deixava os ombros à mostra, foi possível ver a nova tattoo próxima à clavícula da atriz, composta por duas palavras - e internautas com olhos de águia identificaram o termo El pistolero, em português o pistoleiro.

Acontece que, em inglês, esse termo é escrito como The gunner, que além de ser o nome de uma das músicas de Machine Gun Kelly, que também é o apelido do compositor! Parece que as coisas realmente estão sérias agora, não é mesmo?