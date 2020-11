The Weeknd diz que o Grammy é corrupto e pede transparência

25/11/2020 | 10:10



na última terça-feira, dia 23, foi revelada a lista de indicados ao Grammy 2021. E um dos assuntos que tomou conta das redes sociais foi o fato de o cantor The Weeknd ter ficado de fora das nominações junto com o seu álbum After Hours, lançado em março desse ano.

Por ter ficado de fora, o músico resolveu se pronunciar sobre o assunto e chamou a premiação de corrupta. Por meio de seu Twitter e Instagram, ele postou o seguinte:

O Grammy continua corrupto. Você me deve, deve a meus fãs e à indústria, transparência.

Enquanto isso, o TMZ informou que o motivo de The Weeknd ter ficado de fora das indicações seria o fato de que ele será a principal atração do show de intervalo do Super Bowl de 2021. De acordo com fontes da publicação, o cantor recebeu um ultimato: ou ele iria se apresentar no Grammy ou no Super Bowl. A equipe do músico tentou por um tempo negociar com os responsáveis pelo Grammy, mas a situação teria ficado chata. The Weeknd até poderia se apresentar nos dois, mas por conta dessa problemática negociação, a premiação resolveu simplesmente cortá-lo do evento - tanto nas indicações, quanto nas apresentações.

Outra especulação que surgiu foi o fato de tanto o Grammy, quanto o Super Bowl, acontecerem bem pertinho um do outro, em fevereiro. Por isso, não seria uma opção ter o The Weeknd fazendo duas performances na mesma semana e que seriam transmitidas pela televisão.

Porém, em comunicado para a People, Harvey Mason Jr., presidente da Recording Academy e presidente/CEO interino, disse que de forma alguma poderia a atração principal do Super Bowl do Weeknd ter afetado o processo de nomeação:

Entendemos que The Weeknd está desapontado por não ter sido nomeado. Fiquei surpreso e posso sentir empatia com o que ele está sentindo. Sua música este ano foi excelente e suas contribuições para a comunidade musical e o mundo em geral são dignas da admiração de todos, disse Harvey.

Além do álbum ter sido esnobado, seu single, Blinding Lights ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100 e passou 40 semanas no Top 10 e, mesmo assim, não entrou na lista de indicados para música do ano.

Parece que essa história ainda vai render, né?