Luana Piovani recebe elogio do ex, Pedro Scooby, e entrega que está comprometida: Delícia usar roupa do boy

25/11/2020 | 10:10



Parece que a fila andou mesmo para Luana Piovani! A atriz, que andava dando pistas de que estava se relacionando com uma nova pessoa após o término do namoro com Ofek Malk, entregou que estava indo trabalhar usando a roupa de seu novo namorado.

Fazendo mistério sobre a identidade do rapaz, Luana apenas disparou:

- Botei um filtro para ficar gata, saindo para trabalhar numa baita chuva. Cheio de água aqui no chão. Eu tô com a roupa do boy, uma delícia botar a roupa do boy, não é? Eu amo.

Na publicação, ela ainda mostrou que estava com o queixo todo ralado, mas não explicou o motivo.

Ela namorou por onze meses com o jogador de basquete israelense. O relacionamento chegou ao fim em julho deste ano e a atriz explicou que um dos motivos para o término foi a distância entre eles e que tudo ficou ainda mais complicado com a pandemia do coronavírus. Há alguns meses, Luana vinha recebendo flores de um admirador secreto. Ela chegou a revelar que descobriu quem era a pessoa e havia gostado da descoberta.

Já no feed do Instagram, Luana deu o que falar por conta de um vídeo divulgando a série na qual interpreta uma garota de programa. Em uma das cenas, a atriz aparece de costas, usando apenas lingerie e deixando em evidência o bumbum. Um seguidor ficou impressionado com as curvas da loira e quis saber se era mesmo o corpo dela.

É dublê ou é você mesmo com aquele popozão? Se for, você de Ferrari batida você não nem nada rs... Ta mais pra Porshe, brincou, fazendo referência ao apelido que Luana deu a si mesma, de Ferrari batida.

Raba minha, sim, respondeu a atriz, concordando ainda com outra seguidora, que a defendeu: E a Luana é lá mulher de dublê.

Mas não foi apenas essa interação na publicação que deu o que falar! O ex-marido da beldade, o surfista Pedro Scooby mostrou que as polêmicas entre eles ficaram para trás e deixou um comentário elogiando a atuação da mãe de seus filhos.

Está f***a ein! Parabéns!, escreveu ele, que atualmente é casado com Cintia Dicker.