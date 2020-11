Da Redação



25/11/2020 | 09:13



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), apresentou melhora no quadro de infecção pulmonar pela Covid-19. Segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês, onde está internado desde o dia 15 - os últimos seis dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) -, o prefeito reeleito não está mais em ventilação mecânica invasiva e segue em assistência de oxigênio com cateter nasal de alto fluxo, com boa evolução.

O tucano segue sob os cuidados da equipe médica de David Uip.