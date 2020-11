Mel Maia causa polêmica na web após vídeo considerado machista pelos internautas e se explica: - Foi ironia

25/11/2020 | 09:10



Mais uma vez Mel Maia viu seu nome como um dos mais comentados do Twitter. Tudo aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 25, quando a atriz parou nos trending topics da rede social por causa de um vídeo publicado por ela no Instagram, quando aparece usando várias roupas, as quais cobriam o corpo todo, e usou como a legenda a frase:

Como não ser assediada.

Pouco tempo depois dos Stories feito por ela, as imagens causaram revolta nas redes sociais, sendo que muitos internautas a acusaram de machismo, alegando que ela estaria insinuando que vítimas de assédio teriam culpa por conta da roupa que vestem.

Mel Maia, então eu preciso sair com roupas grandes e tapar meu corpo totalmente só pra não ser assediada? Sabe, eu achei que o corpo fosse meu, e que eu poderia usar o que eu quisesse. Se os homens veem malícia em uma roupa curta, o problema está NELES e não em nós, rebateu uma internauta.

Com a repercussão ruim, a atriz decidiu apagar o vídeo e justificou a atitude no Instagram.

- Eu vi que tinham algumas pessoas comentando sobre o vídeo da roupa, e foi mais uma ironia mesmo. Porque a mulher entende que a gente se sente mais confortável se sair na rua daquele jeito, apesar de o erro não ser a roupa. Eu preferi tirar o vídeo para vocês não entenderem errado. Toda mulher sabe que é assediada de burca, de calça, de shorts. O erro não é a roupa, só para deixar isso claro para vocês.

Uma das internautas que havia criticado a postagem de Mel chegou a receber uma mensagem da atriz e, em seguida, contou tudo no Twitter, dizendo:

Gente, a Mel Maia veio falar comigo após meu tweet. Como não uso o Tiktok não sabia que ela fez o vídeo de ironia. Porém, não se ironiza assuntos sérios como esse né?! E por mais que apague, prints e downloads não permitem que nada seja excluído né?! Então fica de aprendizado.

Será que essa história ainda vai dar pano para a manga?