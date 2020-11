Meghan Markle revela que sofreu aborto espontâneo em julho Dor insuportável

25/11/2020 | 08:10



O período de quarentena não foi nada fácil para o casal Meghan Markle e Príncipe Harry. Em depoimento para lá de tocante para o The New York Times, a duquesa de Sussex revelou que enfrentou um aborto espontâneo. No artigo, ela conta em detalhes o que sentiu e como percebeu que estava perdendo seu segundo filho enquanto cuidava de Archie.

Era uma manhã de julho que começou normal como qualquer outro dia. (...) Depois de trocar a fralda, senti uma caibra forte. Eu me joguei no chão com ele em meus braços, cantarolando uma canção de ninar para nos manter calmos, a melodia alegre em forte contraste com a minha sensação de que algo não estava certo. Eu sabia, enquanto agarrava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo filho, revelou ela.

Meghan ainda falou sobre como se sentiu quando já estava no hospital e relembrou a viagem que o casal fez para a África do Sul para cumprir compromissos da realeza.

Horas depois, eu estava deitada em uma cama de hospital, segurando a mão de meu marido. Senti a umidade de sua palma e beijei seus dedos, molhados com nossas lágrimas. Olhando para as paredes brancas e frias, meus olhos ficaram vidrados. Tentei imaginar como nos curaríamos. Eu me lembrei de um momento no ano passado quando Harry e eu estávamos terminando uma longa turnê na África do Sul. Eu estava exausta. Eu estava amamentando nosso filho pequeno e tentando manter uma expressão corajosa aos olhos do público.

Ela ainda narra que percebeu como a família se curaria do momento difícil após ver o marido de coração partido, mas olhando em seus olhos e perguntando se ela estava bem:

Sentada em uma cama de hospital, vendo o meu marido de coração partido enquanto ele tentava segurar os pedaços do meu, percebi que a única maneira de começar a cura é primeiro perguntando: Você está bem?

A esposa de Harry ainda falou sobre a dor insuportável de perder um filho e sobre o tabu que o assunto ainda é entre as mulheres e famílias nos dias de hoje:

Perder um filho significa carregar uma dor quase insuportável, vivida por muitos, mas mencionada por poucos. Na dor da nossa perda, meu marido e eu descobrimos que em um quarto com 100 mulheres, dez a 20 delas sofreram aborto espontâneo. No entanto, apesar da impressionante semelhança dessa dor, a conversa permanece um tabu, repleta de vergonha (injustificada) e perpetuando um ciclo de luto solitário. Algumas tem corajosamente compartilhado suas histórias; elas abriram a porta, sabendo que quando uma pessoa fala a verdade, isso dá licença para todas nós fazermos o mesmo.

No texto, ela ainda citou o dia de Ação de Graças, comemorado na quinta-feira, dia 26 nos Estados Unidos, e falou sobre o fato das pessoas olharem nos olhos uma das outras pela primeira vez por causa do uso de máscaras em meio à pandemia do coronavírus:

Por mais distantes fisicamente que estejamos, a verdade é que estamos mais conectados do que nunca por causa de tudo o que suportamos individual e coletivamente este ano(...) Estamos nos ajustando a uma nova normalidade em que os rostos são ocultados por máscaras, mas isso nos força a olhar nos olhos uns dos outros -às vezes cheios de calor, outras vezes de lágrimas. Pela primeira vez, em muito tempo, como seres humanos, estamos realmente nos vendo. Estamos bem? Nós ficaremos .