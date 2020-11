Montadoras baixam parcelas e juros na Black Friday

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



25/11/2020 | 00:05



Na busca por elevar vendas e compensar queda na demanda trazida pela crise do novo coronavírus, montadoras do Grande ABC anunciaram ações para a Black Friday, que prometem até redução no número e nos valores das parcelas do financiamento. Além de veículos, há também condições atrativas para aquisição de peças e serviços e até para a compra de itens licenciados, que são objeto de desejo, com desconto que chega a 70%.

A GM (General Motors), de São Caetano, anunciou condições especiais a todos os seus produtos, e citou o Onix Plus como exemplo, que custa a partir de R$ 61.790 e poderá ser adquirido com entrada de 50% (R$ 30.895) e saldo em 48 vezes, sendo as 12 primeiras pagas pela Chevrolet, ou seja, um ano sem prestação.

Segundo a GM, a operação poderá ser feita toda em ambiente digital. É preciso apenas escolher a concessionária de preferência para que equipe de consultores o atenda por WhatsApp ou telefone.

O cliente que se cadastrar no www.chevrolet.com.br com antecedência vai receber as promoções em primeira mão e, se fechar negócio, ganhar vale-combustível de R$ 250. Entre os modelos ofertados na Black Friday estão Novo Onix, Novo Onix Plus, Novo Tracker, picape Nova S10 e Novo Trailblazer.

A Volkswagen também tem ações promocionais no site de ofertas. O Nivus Comfortline sai à vista a partir de R$ 89.150 ou financiado com entrada de R$ 60.622 (68%) e saldo de 36 vezes de R$ 990, taxa de juros 1,09% ao mês. O modelo também contempla outros planos de financiamento, como taxa zero e entrada reduzida. O T-Cross sai, à vista, a partir de R$ 99.990 ou financiado com entrada de R$ 54.994,50 (55%) e saldo de 24 vezes de R$ 1.908,69, com taxa zero. As demais versões da T-Cross contemplam taxa 0% e bônus de até R$ 3.300.

Não é a primeira vez que a empresa participa da Black Friday. “Aproveitando o início da retomada do mercado automobilístico, a principal expectativa da Volkswagen para a Black Friday 2020 é acelerar as vendas dos nossos produtos por meio de ação promocional com incentivos especiais para essa ocasião. Exclusivamente neste mês, estamos trabalhando com taxa zero para toda a linha, parcelas baixas, a partir de R$ 399 e descontos de até R$ 10,5 mil, informou a montadora alemã.

Outra alemã, a Mercedes-Benz tem ofertas em diversas frentes, entre elas a de peças e serviços – que inclui a campanha Renov com toda a linha de remanufaturados em até seis vezes nos concessionários participantes.

Para o consórcio, há redução de 30% nas cinco primeiras parcelas, ou desconto de 20% na prestação inicial mais um evento exclusivo, no formato de live pelas redes sociais com o cantor Simoninha e sorteios de prêmios.

Os itens Mercedes-Benz Collection, que incluem camisetas, bonés, relógios e demais acessórios com a estrela da marca, estão com 70% de desconto. A promoção é válida até domingo para itens selecionados no site www.mercedes-benzcollection.com.br.

A sueca Scania informou que as concessionárias estão fazendo ações durante toda a semana. Na região, a Codema em São Bernardo participa da Scania Week com até R$ 600 de bônus por veículo na compra de pacotes promocionais, que incluem serviços como troca de óleo do motor e bronzinamento.