Parque Estoril acolhe filhote de gato-do-mato resgatado em Cotia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/11/2020 | 00:01



Filhote fêmea da espécie de gato-do-mato – ou Leopardus Guttulus, felino originário da América Central e América do Sul – foi resgatada, segunda-feira, pela Polícia Ambiental e encaminhada ao Zoológico Municipal de São Bernardo, localizado dentro do Parque Estoril. O animal foi encontrado na região da Reserva Morro Grande, em Cotia, na Grande São Paulo.



A felina de apenas um mês e meio de vida foi resgatada na beira de uma estrada no local e, chegando em São Bernardo, precisou de cuidados, já que estava desidratada e necessitando de soro.



De acordo com a equipe que a recebeu, o animal foi encontrado cercado por cães, mas sem sinais aparentes de ferimentos. Logo após o resgate, profissionais da polícia encaminharam o animal para o parque em viagem de mais de 80 quilômetros.



A chegada ao zoológico foi diferente para a nova hóspede, que recebeu cuidados de equipe multidisciplicar composta por veterinários e biológos. Apesar do susto, a felina passa bem e se encontra com saúde estável, mas continua em observação. De acordo com a Prefeitura, o filhote deve passar, pelos próximos dias, por série de exames e, posteriormente, será vermifugado e vacinado.



Por se tratar de um animal filhote, que não completou dois meses de vida, a equipe vai analisar sua recuperação durante os próximos dias e, dependendo do seu comportamento e condições de saúde, pode retornar para natureza.



A bióloga responsável pelo zoológico do Parque Estoril, Jeniffer Novaes, explica que o animal está em extinção e, por isso, é de extrema importância preservar essa espécie.



“Por ser um animal vulnerável e em extinção, é fundamental que aconteça essa preservação, tão importante quanto outras espécies de portes maiores”, comenta a bióloga. Pelo local que a felina foi encontrada, Jeniffer acredita que o filhote seja nativo do bioma de Mata Atlântica.



RESGATES

Responsável pelo cuidado e preservação da fauna e flora de toda cidade, o Zoológico de São Bernardo é a única instituição com atendimento direcionado ao cuidado animal silvestre no Grande ABC. Mesmo com a pandemia da Covid-19, de janeiro a novembro, 508 animais resgatados pelas sete cidades foram acolhidos pela equipe do espaço.



Atualmente, o zoológico conta com 70 espécies e aproximadamente 250 animais, sendo grande parte proveniente da Mata Atlântica da região, todos abrigados em viveiros adaptados para atender às necessidades de cada um. Muitos, devido a lesões permanentes, não podem retornar à natureza.



O local está aberto para visitação de quarta a domingo, das 9h às 17h. A entrada é gratuita para morador com carteirinha do parque, que pode ser feita na administração do local (documento com foto, uma foto 3x4 e comprovante de residência). Para as pessoas que não são moradores, a entrada custa R$ 3. O Parque Estoril fica localizado na Rua Portugal, 1.100, Riacho Grande.