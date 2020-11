Bancada vê fortalecimento de Marcelo Lima após votações

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



25/11/2020 | 00:07



Vice-prefeito reeleito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD) viu cinco figuras próxima serem eleitas para a Câmara no pleito do dia 15. Para esses vereadores, é inegável que o pessedista saiu fortalecido da eleição, com vistas aos próximos processos eleitorais.



Danilo Lima (PSDB, 8.930 votos), Ivan Silva (PP, 7.916), Fran Silva (PSD, 5.307), Glauco Braido (PSD, 2.286) e Netinho Rodrigues (PP, 2.045) foram eleitos em vitória computada a Marcelo – juntos, atingiram 26.484 votos. Os três primeiros dessa lista figuraram entre os cinco mais bem votados da cidade, sendo que Danilo, primo do vice-prefeito, foi o campeão de votos.



Para Ivan, reeleito com a terceira melhor votação do município, Marcelo conseguiu construir uma “base sólida” para seguir caminho em direção à disputa pela Prefeitura. “(Marcelo Lima) Fez um trabalho e tanto. Conseguiu eleger o vereador mais bem votado da cidade, assim como outros parlamentares. Tenho certeza que, após esta eleição, tem chances de ser o sucessor do prefeito Orlando Morando (PSDB, em 2024).”



Além dos cinco da lista, o bloco celebrou a votação de Shell Gomes (PSD), que atingiu 2.344 adesões, mas teve candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral – busca, com recursos, reveter a situação.



“Se contarmos todos os votos do grupo de Marcelo Lima, temos mais de 26 mil, o que é um número expressivo. Sei que isso pode colocar Marcelo Lima no caminho para a sucessão, mas acredito estar cedo para este tipo de avaliação”, ponderou Fran Silva, que fez comparação entre a força de Marcelo e a do deputado federal Alex Manente (Cidadania) após a eleição, ainda que não tenha citado o nome do parlamentar federal. “Em comparação com o deputado federal pela cidade, Marcelo Lima, atualmente, sai fortalecido para uma disputa em 2024. O deputado chegou a ter sete vereadores aqui em São Bernardo, agora só tem um (doutor Manuel Martins, Cidadania). Ainda que seja cedo essa análise, até porque política é questão de momento, acredito que o Marcelo levaria vantagem em disputa com Alex.”



Danilo evitou desassociar o sucesso de Marcelo ao de Morando. “Sou primo do Marcelo, mas sei que essa expressiva votação que todos tivemos foi pelo trabalho dele e do prefeito Orlando Morando. Não à toa tenho os dois como meus ídolos, meus espelhos”, disse. “O governo sai fortalecido como um todo. Eu ainda não parei para analisar de maneira aprofundada na comparação com quatro anos atrás”, minimizou o campeão de votos.



Ivan e Fran foram eleitos em 2016 depois de anos como assessores de Marcelo na época em que o atual vice era vereador. Marcelo disputou cadeira de deputado federal em 2018, recebeu 53.933 votos. Nos bastidores, tem evitado tocar no tema sucessão.