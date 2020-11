Transição de governo tem início em Rio Grande

Raphael Rocha



25/11/2020 | 00:02



O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), se reuniu ontem com o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania) para dar início ao processo de transição.



Os dois acertaram que hoje serão protocolados ofícios com os cinco integrantes de cada lado que participarão do trabalho de troca de informações. O chefe do Executivo eleito estava acompanhado de sua vice, Penha Fumagalli (PTB).



Claudinho foi eleito no dia 15, com 35,56% dos votos válidos, superando a candidata governista, a atual vice-prefeita Marilza de Oliveira (PSD) – a pessedista terminou na terceira colocação, ficando atrás também de Akira Auriani (PSB).



“A conversa foi boa, deu tudo certo, não houve sinalização nenhuma de problemas. O prefeito liberou todo seu pessoal para que pudéssemos consultar, passou o telefone particular dele”, comentou Claudinho. “Vamos poder ver como estão as finanças do município, o setor administrativo, até para saber como encaixar nosso plano de governo na realidade econômica de Rio Grande”, adicionou.



Indagado se fez alguma exigência a Maranhão, Claudinho garantiu que deixará o atual prefeito administrar a cidade até o dia 31 de dezembro. “O prefeito vai cuidar das coisas até lá. No dia 1º de janeiro vamos tomar posse e lidar com as situações todas”, comentou o prefeito eleito – ele evitou até mesmo citar como pretende lidar com os cargos em comissão ligados a Maranhão.



Rio Grande da Serra foi a primeira cidade a iniciar formalmente o processo de transição na região. Outro município que poderia ter começado o trabalho é Ribeirão Pires, onde Clóvis Volpi (PL) foi eleito, superando o atual prefeito, Adler Kiko Teixeira (PSDB). Mas Volpi foi diagnosticado com Covid-19 e cumpre quarentena em casa – já o tucano assumiu a linha política da campanha do candidato do PSD à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi.



Nas demais cidades onde a disputa terminou no primeiro turno, os prefeitos foram reeleitos – casos de Paulo Serra (PSDB), em Santo André; Orlando Morando (PSDB), em São Bernardo; e José Auricchio Júnior (PSDB), em São Caetano.