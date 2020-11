Região terá segurança reforçada no fim do ano

Bia Moço

Diário do Grande ABC



25/11/2020



A três dias da Black Friday e a um mês do Natal, as prefeituras do Grande ABC, assim como a PM (Polícia Militar), se preparam para reforçar a segurança nas ruas da região, sobretudo em centros comerciais de grande circulação. O desafio deste ano é ainda maior, diante da pandemia de Covid-19, já que, além de garantir a pacificidade, os agentes terão de orientar – e multar, se for o caso – a população quanto ao cumprimento das regras sanitárias como o distanciamento e uso de máscara de proteção.

Embora a orientação do poder público é para que as pessoas só saiam de casa se houver necessidade e a quarentena tenha sido prorrogada pelo governo do Estado até 16 de dezembro, a população já dá sinais de que vai às compras mesmo em meio à pandemia.

Os estabelecimetos comerciais podem funcionar devido autorização concedida pelo Plano São Paulo, já que a região está na Fase 4 (verde), a última antes da normalização – na segunda-feira está prevista reclassificação das cidades. As prefeituras, no entanto, prometem apertar o cerco.

Em Santo André, por exemplo, já estão sendo feitas ações nos corredores comerciais, por meio da Operação Comércio Responsável e, segundo a administração, serão intensificadas. No calçadão da Oliveira Lima existem barreiras nas quais agentes de saúde realizam o Pit Stop da Prevenção, com aferição da temperatura e desinfecção das mãos com álcool gel.

São Bernardo informou que o efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) foi ampliado nos centros comerciais, em especial na Rua Marechal Deodoro, também com ações de higienização e saúde, além da fiscalização do uso de máscaras.

Desde março, São Caetano também colocou em prática medidas como barreiras sanitárias pelas ruas da cidade. Com a Operação Natal Seguro, que começa dia 1º, a secretaria de segurança colocará cerca de 350 GCMs nas ruas.

As outras cidades do Grande ABC disseram estar com ações de prevenção e fiscalização intensificadas para a pandemia. Com relação ao horário de funcionamento, todas as prefeituras afirmam seguir o Plano São Paulo, do governo do Estado, que permite o funcionamento por 12 horas.

MAIS PROTEÇÃO

A região também terá reforço do policiamento militar, inclusive com tropa de cavalaria. Comandante do CPAM/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6) – que responde pelo Grande ABC –, o coronel Renato Nery Machado explicou que a operação de fim de ano está sendo finalizada, mas garantiu que haverá aumento do efetivo, sobretudo em áreas comerciais.

Vamos aumentar o policiamento nas ruas, lançando mão inclusive do nosso efetivo administrativo, em escala rotativa”, afirmou Nery, reforçando que não deixarão que as atividades internas tenham prejuízos.

O coronel informou ainda que a PM vai auxiliar a vigilância sanitária no controle da fiscalização das normas de segurança diante da pandemia, de acordo com regramento que esperam receber do Estado.