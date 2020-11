Governo firma acordo com banco alemão para projetos de conservação na Amazônia

24/11/2020 | 20:35



Os Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura informaram, em nota, que um acordo com o banco estatal alemão KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) foi concluído nesta terça-feira, 24, e que contempla a doação de 25,5 milhões de euros ao projeto "Inovação nas cadeias produtivas da agropecuária para conservação florestal na Amazônia Legal".

Segundo nota da Agricultura, o objetivo do projeto é expandir e fortalecer práticas produtivas sustentáveis nas cadeias de carne, soja e madeira na região.

"No âmbito de sua competência, o Ministério das Relações Exteriores tem coordenado profícua cooperação técnica e financeira entre Brasil e Alemanha, voltada ao desenvolvimento sustentável, com foco no fomento a projetos nas áreas de proteção ambiental e eficiência energética", diz a nota. Já a Agricultura será encarregada de executar o projeto, em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA).