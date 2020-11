Parque Estoril acolhe filhote de gato do mato resgatado em Cotia

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 16:31



Um filhote de gato do mato pequeno foi resgatado, na manhã desta terça-feira (24), na região da Reserva Morro Grande, em Cotia, na Grande São Paulo. O animal que tem cerca de um mês e meio foi resgatado na beira de uma estrada e encaminhado pela Polícia Ambiental ao Zoológico Municipal de São Bernardo, localizado no Parque Estoril.

O filhote estava desidratado e precisou de cuidados iniciais como o soro, e até o momento, segue em observação por equipe multidisciplicar do Zoológico.

De acordo com a Prefeitura, enquanto o filhote estiver em recuperação permanecerá no local e dependendo do seu comportamento e quadro de saúde poderá retornar a natureza.