Correção: São Paulo e América-MG decidem em casa nas semifinais da Copa do Brasil

24/11/2020 | 16:20



A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. O América-MG enfrenta o Palmeiras nas semifinais. Segue a versão corrigida:

Um sorteio na sede da CBF, nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, definiu os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, que serão disputadas nos dias 23 e 30 de dezembro, em meios aos festejos de Natal e revéillon. São Paulo e América-MG vão decidir a vaga na decisão jogando em casa a segunda partida contra Grêmio e Palmeiras, respectivamente. Não há o peso do gol fora de casa nesse torneio.

No dia 23, uma quarta-feira, o Grêmio receberá o São Paulo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e o Palmeiras jogará contra o América-MG, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Uma semana depois, o duelo de tricolores será no estádio do Morumbi, na capital paulista, enquanto que o time mineiro atuará em sua casa, o estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o rival alviverde.

O sorteio foi realizado de forma casada para facilitar questões logísticas e de segurança. Sendo assim, São Paulo e Palmeiras estiveram juntos na definição: apenas um deles poderia decidir em casa.

Os vencedores das semifinais vão se enfrentar em dois jogos na decisão, marcados para os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as competições sofreram alterações em seus calendários e, por isso, a Copa do Brasil só terminará no ano que vem.

Para chegar às semifinais desta edição, o Grêmio eliminou o Cuiabá, o São Paulo derrotou o Flamengo, o Palmeiras deixou para trás o Ceará e o América-MG desclassificou o Internacional.

Além do título, o campeão da Copa do Brasil ainda irá receber uma boa quantia em dinheiro. O vencedor ficará com R$ 54 milhões, além de premiações por avanço nas fases anteriores, montante que pode chegar em R$ 70 milhões. O vice receberá R$ 22 milhões. O dono do título também ganha o direito de disputar a próxima edição da Copa Libertadores direto na fase de grupos.

A premiação ocorre conforme as equipes avançam de etapa. O América-MG foi o único dos semifinalistas que disputou desde a primeira fase. Assim, o time mineiro já tem assegurado R$ 15,4 milhões. Grêmio, São Paulo e Palmeiras já garantiram R$ 12,9 milhões.

Confira as semifinais da Copa do Brasil:

Rodada de ida:

23/12 - Grêmio x São Paulo, na Arena do Grêmio (Porto Alegre)

23/12 - Palmeiras x América-MG, no estádio Allianz Parque (São Paulo)

Rodada de volta:

30/12 - São Paulo x Grêmio, no estádio do Morumbi (São Paulo)

30/12 - América-MG x Palmeiras, no estádio Independência (Belo Horizonte)U