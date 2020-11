Glenn Close opina sobre Fernanda Montenegro perder o Oscar para Gwyneth Paltrow: - Não faz sentido

24/11/2020 | 16:11



Mais de 20 anos depois, os brasileiros ainda consideram o Oscar de 1999 um dos mais injustos de todas as edições do prêmio. Isso porque Fernanda Montenegro, que concorria ao Oscar de Melhor Atriz por Central do Brasil, perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow na ocasião. E parece que não são só os conterrâneos de Fernanda tem a opinião de que ela merecia mais do que a atriz de Shakespeare Apaixonado.

Em entrevista para o ABC News, a premiada atriz norte-americana Glenn Close mencionou a brasileira ao responder uma pergunta sobre os jurados que escolhem os premiados:

- Honestamente, eu nunca entendi como é possível comparar atuações. Eu lembro aquele ano em que Gwyneth Paltrow ganhou daquela atriz incrível de Central do Brasil. Eu pensei: o quê? Isso não faz sentido.

Vale lembrar que a própria Glenn também é considerada uma das maiores injustiçadas na história do Oscar. Desde 1983, a atriz conquistou três indicações como Melhor Atriz Coadjuvante e quatro como Melhor Atriz, mas nunca levou a estatueta para casa.

Uma de suas performances mais memoráveis aconteceu em Albert Nobbs, que se passa no século 19, na Irlanda, onde as mulheres não tinham direitos. Ela, então, se veste como homem para poder trabalhar como mordomo em uma casa. Naquele ano da premiação, em 2012, ela perdeu o prêmio para Meryl Streep, que estava concorrendo com A Dama de Ferro. Em 2019, ela era novamente a mais cotada a receber a estatueta de Melhor Atriz por A Esposa, mas todo mundo foi surpreendido quando o nome de Olivia Colman foi anunciado como a vencedora pelo papel em A Favorita.