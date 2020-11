Maria Flor, filha de Deborah Secco, vai estrear como atriz ao lado da mãe em Salve-se Quem Puder

24/11/2020 | 16:11



Filho de peixe, peixinho é! Maria Flor, filha de Deborah Secco e Hugo Moura, vai fazer sua grande estreia como atriz em Salve-se Quem Puder, novela das sete da TV Globo que traz Deborah no papel de Alexia! Segundo informações do jornal Extra, a pequena, de quatro anos de idade, vai gravar sua cena na próxima quinta-feira, dia 26.

De acordo com a publicação, na trama, Enzo, papel de Rafael Cardoso, decide abrir uma fundação com a ajuda de Alexia. Com isso, ambos vão a um hospital buscar referências para o projeto e acabam se encantando com uma garotinha - interpretada por Maria Flor! Muito fofa, né?

Essa participação havia sido acertada bem antes da interrupção das gravações da novela por conta da pandemia do coronavírus. Quem teve essa ideia - e fez o convite - foi o próprio autor da história, Daniel Ortiz, que é fã tanto de Deborah quanto de Maria Flor!

Quem aí já está ansioso para ver essa participação mais do que especial?