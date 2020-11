Pai de Neymar Jr. está vivendo romance com uma mãe de um amigo do jogador

24/11/2020 | 16:11



Neymar Jr. está sendo apontado como um suposto affair de Gabily, mas ainda não foi nada confirmado pelos dois. Mas diferentemente do filho, o pai de Neymar está com um namoro assumidíssimo, segundo o jornal Extra.

O empresário do jogador está vivendo um relacionamento sério com Mariane Bernardi, de 44 anos de idade, que é mãe de Andrei, de 21 anos de idade, que por sua vez é um dos parças de Neymar Jr.

Olha só que incrível! Segundo o próprio jornal, Neypai está namorando desde o começo do ano e o relacionamento já foi aprovado pelo craque, pela irmã dele, Rafaella e até pela mãe, Nadine Gonçalves.

De acordo com informações do Extra a relação da madrasta com a família está indo super bem tanto que ela já esteve presente em até uma live beneficente que Rafaella promoveu na mansão da família, em São Paulo.