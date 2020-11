Ilhabela será cenário de nova série da Netflix

Redação

Ilhabela, no litoral de São Paulo, servirá como cenário para uma nova produção da Netflix, a série brasileira “Temporada de Verão”. Estrelada por nomes como Giovanna Lancellotti e Jorge López, ator chileno que trabalhou em “Elite”, a série vai se passar em um resort de luxo fictício e será voltada para o público jovem.

“Temporada de Verão” em Ilhabela

Com gravações previstas para começar ainda neste ano, “Temporada de Verão” deve chegar a 120 países. A Netflix ainda não anunciou, porém, quando a série irá ao ar.

Estima-se que a produção irá injetar cerca de R$ 1 milhão na economia de Ilhabela. O projeto vai movimentar diversos setores da ilha, como segurança, manutenção e hotelaria, e focará a contratação da mão de obra local.

Hotel da série “Temporada de Verão”

O set de filmagens de “Temporada de Verão” será montado no Hotel TW Guaimbê, localizado na Praia do Julião. Trata-se de uma das faixas de areia mais bonitas e exclusivas de Ilhabela, banhada por águas verde-esmeralda.

Cercado pelo verde da Mata Atlântica e de frente para o mar, o hotel esbanja conforto. A estrutura inclui piscina com borda infinita, beach club, spa, deque com vista para o mar e sauna. Destaque ainda para os pratos servidos no restaurante, que combinam culinária caiçara à gastronomia mediterrânea.