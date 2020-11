Internada com covid-19, Leda Nagle grava vídeo explicando saúde

24/11/2020 | 14:33



Leda Nagle, que está internada com covid-19, usou seu Instagram para publicar um vídeo ao lado do filho, Duda Nagle, atualizando seu estado de saúde no fim da tarde de segunda-feira, 23.

"Eu estou indo muito bem. Claro que estou com covid, internada, que isso aqui é um oxigênio que ajuda a aumentar a saturação, enfim... Se eu não estivesse no hospital com covid, estaria melhor, mas estou indo muito bem, os exames estão indo bem, estou sem febre, sem dor de cabeça, há dias", afirmou a jornalista.

Ela ainda agradeceu o apoio e as orações dos fãs, e disse estar confiante de que chegará a 1 milhão de seguidores em breve.

Cerca de uma hora antes, Duda Nagle havia usado os stories de seu Instagram para falar sobre o estado de saúde da mãe: "minha mãe está lutando e vencendo a guerra. Uma batalha de cada vez. Está evoluindo muito bem, os exames cada vez melhores. Ela está muito forte, mental e fisicamente".

"Se Deus quiser, em breve, a gente vai estar pronto para dar a volta por cima e voltar para casa, voltar a produzir. Obrigado por terem rezado tanta pela gente. As mensagens positivas foram muito bem-vindas e ajudaram muito a gente. Muito obrigado", continuou.

Há menos de duas semanas, no dia 9 de novembro, Duda Nagle e sua esposa, Sabrina Sato, anunciaram ter recebido o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

