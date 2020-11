Com familiar positivo para covid-19, Bruno Alves desfalca o São Paulo em 2 jogos

24/11/2020 | 13:44



O São Paulo ganhou um desfalque de última hora para os dois próximos jogos do Campeonato Brasileiro, ambos no Nordeste contra Ceará e Bahia, nesta semana. Por precaução, o zagueiro Bruno Alves foi cortado da delegação que viaja nesta terça-feira por ter mantido contato com um familiar que foi diagnosticado recentemente com a covid-19. Testado na última segunda-feira, o resultado foi negativo e um novo exame será feito nesta quarta.

"Bruno Alves desfalcará o Tricolor nos duelos com Ceará e Bahia. Apesar de o exame do zagueiro dar negativo para Covid-19, um familiar do defensor testou positivo e, por precaução, o jogador não será relacionado. O atleta passará por novos exames durante a semana", informou o São Paulo, nesta terça-feira, em suas redes sociais e no site oficial.

Sem Bruno Alves, o técnico Fernando Diniz deve escalar Diego Costa na zaga para jogar ao lado de Léo, que foi titular no último domingo contra o Vasco. O São Paulo enfrenta o Ceará, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, em partida adiada da 16.ª rodada, e pega o Bahia, no sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 23.ª rodada.

De acordo com o São Paulo, caso o resultado do teste para covid-19 se mantenha negativo, Bruno Alves voltará a treinar na quinta-feira. Mas também não será relacionado para o jogo contra o Bahia para evitar que tenha que viajar em voo de carreira - o clube tem viajado em voos fretados.

Além do zagueiro, Fernando Diniz também não terá o atacante Brenner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, contra o Ceará. Pablo e Vitor Bueno disputam a vaga. Hernanes, que tem sido reserva, também está suspenso. Assim, o time provável em Fortaleza tem Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo (Vitor Bueno).

O São Paulo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 37 pontos, dois a menos do que Atlético-MG e Flamengo. Mas tem três jogos a menos que os rivais.