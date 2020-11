Após briga em A Fazenda, Lidi Lisboa revela história inusitada sobre Jojo Todynho e detona Mateus Carrieri: - É muito puxa-saco

24/11/2020 | 13:10



Lidi Lisboa está com os nervos à flor da pele por conta de Jojo Todynho e Mateus Carrieri em A Fazenda 12. A atriz discutiu com a dupla após a realização de uma atividade e, durante conversa com Jakelyne e Tays, contou uma história um tanto quanto inusitada sobre a dupla.

Na despensa, Lidi se juntos às amigas para para sobre os acontecimentos recentes na casa e ouviu Tays lamentar que Raissa Barbosa não aceitou sua decisão de levá-la para a baia. Sincera, ela começou pontuando que a modelo é boa pessoa, mas precisa aprender a aceitar as coisas. Nisso, ela acabou citando o nome de Jojo.

- Vou falar do meu coração. Raissa tem várias qualidades, mas ela precisa aceitar como a Jojo não aceitou que eu naquele momento escolhi ela. O mundo não gira em torno da Jordana.

A atriz, na sequência, não escondeu o incômodo com a amizade de Mateus Carrieri e Jojo, alegando que tudo não passa de puxa-saquismo do ator com a funkeira por todos a verem como uma personagem forte no reality.

- Eu simplesmente levantei e vi: a Jordana está chamando. Sim, puxa-saco do c*****o, eu já estou indo, queridinho. Minha vontade era falar isso, mas eu falei assim: Estou no meu tempo, entendeu? É puxa-saco.

Ela também chocou Jake e Tays ao contar que a peoa passou a mão em seu órgão genital e colocou o ator para cheirar.

- É muito puxa-saco. Que aguenta, que bota o tênis dela, [pergunta se] quer massagem? [pergunta] quer alguma coisa, Jojo? Mano, outro dia ela enfiou a mão na b****a e fez assim ([assou a mão no rosto] pra ele cheirar. Vai tomar no c*!.

Socorro!

Jojo é a fazendeira da semana e já deixou avisado que pretende levar Lidi para roça. Durante conversa com Lipe Ribeiro, vencedor da Prova de Fogo, ela declarou:

- Não mexe no meu jogo. Você já sabe quem eu vou mandar.