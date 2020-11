Zilu Camargo dá conselho sobre casamento desgastado, diz que traição não tem solução e fala sobre atual namorado: - Ainda não é marido

24/11/2020 | 13:10



Na última segunda-feira, dia 23, Zilu Camargo realizou uma live e respondeu a perguntas de seus fãs, além de interagir ao vivo com alguns deles! A ex de Zezé Di Camargo separou dez perguntas feitas por seus seguidores e deixou a mais polêmica por último. Uma moça quis saber dela o seguinte: o que fazer quando um casamento está desgastado? Zilu, então, começou falando sobre traição.

- Para casamento desgastado existem tantas soluções. Tantas. Só não existe solução para traição, quando a pessoa te trai e continua te traindo e continua confirmando que está te traindo. Aí não tem solução porque eu acho que o casamento é uma participação dos dois onde tem uma cumplicidade, onde os dois têm que estar felizes, onde tem que ter amor, sinceridade, tudo isso é necessário para que as coisas deem certo.

Em seguida, Zilu aconselhou:

- Agora, se o seu casamento está desgastado, mas existe amor, há salvação. Você tem que mudar os hábitos, tem que fazer uma viagem, passear, tentar criar ambiente pro casal. Isso é muito bom. Eu não aconselho ninguém a acabar com casamento porque está desgastado. Até porque qualquer tipo de divórcio, de um casamento acabado, ele é complicado, é difícil de superar. A separação é muito problemática. Não existe separação boa. Existe uma separação em que você consegue sair melhor dela.

Já no começo da transmissão, ela abriu o jogo sobre o seu relacionamento atual, com o empresário Antonio Casagrande que mora em Miami, nos Estados Unidos. A seguidora havia definido Antonio como marido de Zilu ao questionar como ambos iriam fazer quando a pandemia acabasse, já que ela também mora no Brasil:

- Ele ainda não é meu marido, disse sorrindo.

Depois, respondeu:

- Ele é meu namorado. O Antonio, nós nos conhecemos na pandemia e com essa pandemia a gente se uniu mais, a gente tá mais junto, todos os dias, todo o tempo. A gente é parceiro um do outro, estamos nos conhecendo cada dia melhor. Estou muito feliz com o meu relacionamento, mas a gente não se preocupou com essa coisa de um morar aqui e o outro no Brasil, não. Até porque a gente tá junto, isso é o que importa. E acho que quando passar essa pandemia aí sim a gente vai pensar em como a gente vai fazer. Se ele vai comigo para o Brasil... a gente vai programar as nossas coisas. Mas por enquanto a gente tá só curtindo, vivendo e nos conhecendo. É o meu namorido, na verdade. Ainda não é marido. Se tudo der certo, quem sabe?

Por fim, ainda revelou uma curiosidade! Assim como diversos famosos, Zilu pretende um dia fazer harmonização facial:

- Se um dia meu médico autorizar eu vou fazer. Não sou tonta, disse.