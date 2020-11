Black Friday: PlayStation anuncia jogos com até 70% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/11/2020 | 12:18



A Black Friday será comemorada na próxima sexta-feira (27), mas a PlayStation já está com promoções em uma seleção de jogos de mídias física e digital, bem como no serviço de assinatura PlayStation Plus. Os descontos da marca vão até 30 de novembro.

Black Friday nas lojas

A PlayStation está com descontos de até 50% em jogos de mídia física. As ofertas incluem lançamentos recentes, a exemplo de The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, sucessos como Marvel’s Spider-Man, Death Stranding e Days Gone, e games para toda a família, como Concrete Genie, Dreams e MediEvil. A linha PlayStation Hits, que traz grandes títulos do console, como Horizon Zero Dawn: Complete Edition e GT Sport, também entrou na promoção.

As ofertas de Black Friday da PlayStation podem ser encontradas em varejistas selecionados. Clique aqui para conferir a lista completa de promoções, bem como descontos locais e de varejo.

Promoções da PlayStation Store

Se você é do tipo que prefere jogos de mídia digital, os títulos da PlayStation Store também estão em promoção. Aqui, os descontos chegam a casa dos 70%. Entre eles, estão: Naughty Dog, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e FIFA 21. Para ver a lista completa e as respectivas ofertas, clique aqui.

Descontos na PlayStation Plus

A assinatura de 12 meses da PlayStation Plus está com desconto de 25%. O plano oferece acesso a multiplayer online, jogos gratuitos todo o mês, 100 GB de armazenamento na nuvem e ofertas exclusivas na PS Store. Saiba mais sobre a promoção neste link.

Vale lembrar que, para os jogadores do novíssimo PlayStation 5, a assinatura também fornece acesso à PlayStation Plus Collection, que oferece diversos jogos de PlayStation 4 otimizados para a nova geração. God of War e Uncharted 4: A Thief’s End são alguns dos exemplos.