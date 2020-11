Shazam: 50 músicas mais buscadas de todos os tempos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



24/11/2020 | 12:18



Shazam é o aplicativo utilizado por mais de 200 milhões de pessoas ao mês para identificar músicas. Na prática, basta fazer o download para Android ou iOS e, em seguida, colocar o smartphone próximo à saída de som. Em segundos, o programa exibe na tela o nome da canção e do artista.

O curioso é que o Shazam chegou ao mercado em 2002, à época, como uma linha telefônica. Os usuários tinham que discar para o número 2580 e colocar o celular próximo ao áudio. Assim que a música era identificada, o serviço enviava os resultados por mensagem de texto. De lá para cá, a solução se tornou aplicativo e foi adquirida pela Apple em 2016, por US$ 400 milhões.

Na última semana, a empresa da maçã lançou uma playlist no Apple Music, seu serviço de streaming, chamada de Top 100 Shazams of All Time (Top 100 Shazams de Todos os Tempos, em tradução livre). A proposta da lista é reunir as músicas mais buscadas na plataforma desde seu início. A seguir, o 33Giga separou as 50 primeiras colocações. Confira!

1. Tones And I – Dance Monkey

2. Lilly Wood & The Prick – Prayer In C (Robin Schulz Remix)

3. Passenger – Let Her Go

4. Avicii – Wake Me Up

5. Major Lazer feat. MØ, DJ Snake – Lean On

6. Ed Sheeran – Thinking Out Loud

7. Sia – Cheap Thrills

8. Gotye feat. Kimbra – Somebody That I Used To Know

9. Kungs feat. Cookin’ on 3 Burners – This Girl

10. Hozier – Take Me To Church

11. Ed Sheeran – Shape Of You

12. John Legend – All Of Me

13. Ed Sheeran – Perfect

14. Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton – Can’t Hold Us

15. Clean Bandit feat. Jess Glynne – Rather Be

16. Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz – Thrift Shop

17. Alan Walker – Faded

18. SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)

19. OMI – Cheerleader (Felix Jaehn Remix)

20. Lewis Capaldi – Someone You Loved

21. Mike Posner – I Took a Pill in Ibiza (Seeb Remix)

22. OneRepublic – Counting Stars

23. P!nk feat. Nate Ruess – Just Give Me a Reason

24. Milky Chance – Stolen Dance

25. Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk

26. Clean Bandit feat Sean Paul, Anne-Marie – Rockabye

27. Twenty One Pilots – Stressed Out

28. Robin Thicke feat. Pharrell Williams, T.I. – Blurred Lines

29. Portugal. The Man – Feel It Still

30. Daft Punk feat. Pharrell Williams – Get Lucky

31. The Weeknd – Blinding Lights

32. Wiz Khalifa feat. Charlie Puth – See You Again

33. MAGIC! – Rude

34. J. Balvin feat. Willy William – Mi Gente

35. KALEO – Way Down We Go

36. Pharrell Williams – Happy

37. Post Malone feat. 21 Savage – Rockstar

38. Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, Justin Bieber – Despacito

39. Martin Garrix – Animals

40. Meghan Trainor – All About That Bass

41. Billie Eilish – Bad Guy

42. Nico & Vinz – Am I Wrong

43. Imany – Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)

44. Kygo feat. Conrad Sewell – Firestone

45. Sia – Chandelier

46. Burak Yeter feat. Danelle Sandoval – Tuesday

47. The Chainsmokers feat. Daya – Don’t Let Me Down

48. The Lumineers – Ho Hey

49. Imagine Dragons – Believer

50. Fun feat. Janelle Monáe – We Are Young