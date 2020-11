Covid-19: Philips lança luminária capaz de matar o novo coronavírus

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/11/2020 | 12:18



A tecnologia e a ciência continuam sendo fortes aliadas na luta contra a pandemia do novo coronavírus, e o lançamento de um produto para uso residencial promete oferecer mais um grau de proteção nessa batalha. A Signify, marca detentora dos produtos Philips para iluminação, colocou no mercado a luminária de mesa UV-C para desinfecção, capaz de inativar o SARS CoV-2, causador da covid-19.

O produto utiliza a radiação ultravioleta, com a qual a marca trabalha há 35 anos, para inativar vírus e bactérias em questão de minutos. Basta acionar a luminária em um ambiente, selecionando o temporizador de 15, 30 ou 45 minutos. Um alarme de voz indicará quando o processo de desinfecção estiver finalizado.

Pesquisas conduzidas pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos, comprovaram a eficácia das fontes de luz UV-C da Signify contra germes, bactérias, mofos, ácaros e vírus perigosos, incluindo o novo coronavírus. “Os testes mostram que, acima de uma dose específica de radiação, os vírus foram completamente inativado em questão de segundos”, diz Anthony Griffiths, professor associado de Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston.

Segurança

Como a exposição ao UV-C pode ser danosa aos olhos e à pele humana, a luminária de mesa UV-C da Philips conta com camadas de proteção que envolvem o uso de sensores, temporizadores e alarme de voz. Com isso, o produto não é ativado caso seu sensor de micro-ondas detecte objetos em movimento em um raio de 3 metros, o que pode significar a presença de pessoas ou animais no ambiente. Também não há emissão de ozônio.

Segundo Eric Rondolat, CEO da Signify, a marca irá compartilhar a tecnologia e fabricar a luminária de mesa UV-C para desinfecção em ritmo acelerado. “Dado seu potencial para ajudar na luta contra o novo coronavírus, não manteremos a tecnologia para uso exclusivo. Vamos disponibilizá-la para outras empresas de iluminação. Além disso, para atender à crescente necessidade de desinfecção, aumentaremos nossa capacidade de produção múltipla nos próximos meses”, afirma.

Um guia de voz em português explica o uso do produto, que conta com cabo de energia de 3 metros para facilitar a movimentação. A luminária de mesa UV-C para desinfecção está disponível no e-commerce da Philips e em outras lojas espalhadas pelo País com o valor sugerido de R$ 1.299.