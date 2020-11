Brigados, Carlinhos Maia volta a falar de Whindersson Nunes e define humorista em uma palavra

24/11/2020 | 12:11



Assim como Luciano Huck e Rafa Kalimann, Carlinhos Maia também participou da quinta temporada de Lady Night, programa apresentado por Tata Werneck. Sincero, o humorista falou sobre seu casamento com Lucas Guimarães, confirmou que continua brigado com Whindersson Nunes e, de quebra, deu sua opinião sobre a cultura do cancelamento.

Carlinhos e Lucas se casaram em 2019 e, na época, deram o que falar por não terem se beijado na cerimônia. Tatá quis saber se ele se arrependia:

- Sim, afirmou Carlinhos, que conhece o marido há 11 anos.

Tatá, é claro, também fez questão de falar sobre Whindersson Nunes. Para quem não lembra, Carlinhos e o ex-marido de Luísa Sonza se envolveram em algumas polêmicas e, durante o programa, ele até assumiu que ambos continuam brigados.

Questionado sobre qual palavra definiria Whindersson, Carlinhos soltou:

- Vi..., mas logo foi interrompido por Tatá. Vish, será que ele ia falar Vitão?

Para quem não entendeu a possível cutucada, desde que a separação de Whindersson e Luísa foi anunciada, logo ela engatou um romance com Vitão e uma grande polêmica envolvendo os três artistas ganhou força. Carlinhos, aparentemente, não deixou isso passar...

Além disso, o humorista também deu sua opinião sobre a cultura do cancelamento. No último fim de semana, ele se envolveu em uma baita polêmica ao reunir amigos em sua mansão, em Maceió, para comemorar seus 20 milhões de seguidores. Após postar vídeos da festa, os internautas o cancelaram na web - mais uma vez - por estar aglomerando pessoas em plena pandemia do coronavírus.

O programa com Tatá Werneck foi gravado muito antes da festa, mas quando surgiu o assunto, o humorista brincou:

- Eu fui mais cancelado do que a Anitta.