Mercedes-AMG GT Black Series se torna o carro de produção recordista de Nürburgring-Nordschleife

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



24/11/2020 | 11:48



Depois de estabelecer o recorde na categoria “veículos de luxo” com o modelo Mercedes-AMG GT 4 Portas, agora foi a vez do Mercedes-AMG GT Black Series quebrar o recorde em sua categoria em Nürburgring-Nordschleife.

Os tempos oficialmente medidos e certificados, obtidos pelo piloto da Categoria FIA GT3 Maro Engel, são:

· 6:43.616 minutos para a pista de 20,6 quilômetros de extensão (medida sem a reta na seção da pista T13) e

· 6:48.047 minutos para a pista total de 20.832 quilômetros (medida com a reta na pista seção T13).

Recorde Mercedes-AMG GT Black Series

Esses tempos colocam o novo Mercedes-AMG GT Black Series no grupo superior da categoria de carros esportivos legalizados para uso nas ruas e número um entre os modelos totalmente originais e não modificados.

O piloto de corridas da categoria FIA GT3 Maro Engel aproveitou ao máximo todas as possibilidades oferecidas de série pelo novo Mercedes-AMG GT Black Series: o motor V8 AMG mais potente de todos os tempos, com 730 cv, uma sofisticada aerodinâmica, as amplas opções de ajuste da suspensão, amortecedores e barras estabilizadoras. Além disso, os vários estágios do controle de tração AMG, sistema de freio composto de cerâmica AMG de alto desempenho e também o Track Package com sistema de proteção contra capotamento e cintos de segurança de quatro pontos oferecidos como equipamento de série suportaram o piloto na quebra do recorde.

“Foi um momento realmente impressionante”, disse Maro Engel após completar a volta recorde. “Como meu carro de corrida GT3, o AMG GT Black Series oferece muitas possibilidades de ajuste, que me permitiram criar uma configuração feita sob medida para mim.”

Também em termos de eficiência aerodinâmica, o Mercedes-AMG GT Black Series leva muito dos veículos de corrida. O capô de fibra de carbono com duas grandes saídas é derivado diretamente do automobilismo de competição. Eles orientam especificamente o ar quente que flui da posição do radiador para fora do compartimento do motor. Isso aumenta o downforce geral, trabalhando em conjunto com o conceito de asa traseira e a parte inferior da carroceria amplamente coberta.

Os recordes foram obtidos no dia 4 de novembro de 2020 (mesmo dia do outro recorde estabelecido com o modelo GT 4 portas), em condições muito longe do ideal: ao final do dia, com pouca luz natural e uma temperatura externa de sete graus Celsius e dez graus Celsius no asfalto. Além disso, alguns trechos da pista, extremamente exigente, ainda não estavam totalmente secos.

A volta recorde foi medida com precisão pelos especialistas da empresa Wige Solutions. Um auditor independente também certificou as condições do veículo e o tempo da volta. Clique aqui para ver o supercarro da Mercedes-AMG nos 20 km de Nürburgring-Nordschleife.