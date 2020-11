Spas em Anguilla estão entre os melhores do Caribe

Redação

24/11/2020



Brisa, sol e águas tranquilas tomam conta do ambiente de Anguilla, ilha localizada no nordeste do Caribe. O cenário é perfeito para quem deseja relaxar, e não à toa uma série de spas internacionais marcam presença no território britânico ultramarino.

Anguilla conseguiu se manter mais distante do overtourism presente em muitos destinos da região, tornando sua natureza mais preservada. Com isso, o viajante encontra por lá um ambiente de pura tranquilidade.

Spas em Anguilla

A ilha, que voltou a receber turistas após a pandemia do novo coronavírus, tem muitos spas operando independentemente, além de massagistas certificados que trabalham como freelancers.

Com isso, os turistas podem escolher os tratamentos no local ou relaxar com todo requinte e privacidade no seu hotel ou villa, onde estão as redes mais renomadas. Retiros de bem-estar e yoga também estão disponíveis em várias propriedades locais.

Confira algumas das melhores opções de spas em Anguilla.

Thai House Spa

O Thai House Spa, no hotel-boutique Zemi Beach House, está situado em uma casa transportada da Tailândia para Anguilla na década de 1980 e restaurada no local.

As experiências mais procuradas no local são o hammam da ilha e um tratamento à base de lama medicinal perfumada.

CuisinArt Golf Resort & Spa Anguilla

O cardápio de serviços do spa do hotel CuisinArt Golf Resort & Spa Anguilla foi remodelado recentemente e passou a focar no bem-estar de todo o corpo, com tratamentos biodinâmicos.

O espaço conta com sete mil metros quadrados e 16 salas de tratamento, incluindo suítes VIP com chuveiros e terraços ao ar livre. Também tem uma piscina de águas medicinais com hidroterapia e banhos restauradores em água salgada mineralizada, rica em nutrientes.

Belmond Cap Juluca

O hotel Belmond Cap Juluca foi remodelado recentemente – e caprichou no novo Spa Arawak, que oferece tratamentos nas suas instalações ou no conforto e privacidade de sua suíte.

Os destaques incluem o Old World Salt Scrub (banho esfoliante com sal) e o Tropical Spice Body Polish (tratamento para o corpo com especiarias tropicais).

Four Seasons Anguilla

O spa do Four Seasons Anguilla oferece seus serviços no conforto da suíte do hóspede ou em uma de suas cabanas externas, incluindo duas exclusivas para tratamentos de casais.

Entre seus famosos procedimentos estão o Ritual do Duplo Arco-Íris, no qual dois terapeutas aplicam técnicas na mesma pessoa, dos pés à cabeça; a massagem de relaxamento profundo Tranquilidade Azul; e a esfoliação corporal com sal marinho de Anguilla.

