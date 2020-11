Zezé Di Camargo faz depoimento emocionante sobre a morte do pai e pede perdão: Pelo egoísmo de insistir que fique aqui

24/11/2020 | 10:11



Como você viu, o pai de Zezé Di Camargo e Luciano Camargo, Francisco Camargo, morreu na manhã desta terça-feira, dia 24. O patriarca da família passou mais de 14 dias internado em um hospital de Goiânia e infelizmente não resistiu. No Instagram, Zezé falou sobre a morte de Francisco, de 83 anos de idade, através de um texto emocionante, onde chega a pedir perdão para o pai.

Nenhuma tristeza é para sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: "a vida" A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda, é o contexto! Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja, apenas aceite! Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo, meu pai!!!

Triste, não é? Desejamos forças à família Camargo neste momento difícil.