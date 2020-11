Anitta surge de cara limpa, sem peruca e brinca sobre aparência real: Toma susto não

24/11/2020 | 10:10



O visual de Anitta está dando o que falar! A cantora tem usado muitas perucas e, recentemente, precisou se pronunciar sobre alguns boatos de que estaria careca. Agora, na noite da última segunda-feira, dia 23, ela surgiu no Instagram sem qualquer maquiagem ou acessório para brincar sobre sua aparência.

Em seus Instagram Stories, ela avisou aos fãs que tiraria a produção antes de aparecer de cabelo molhado pós-banho.

Agora a mona se desmontou. Toma susto não, escreveu Anitta.

Na sequência, ela apareceu, dizendo:

- Tirei a peruca, os cílios e o reboco da cara. Outro ser humano. Adeus, completou ela.

Há alguma semanas, Anitta se tornou assunto na web justamente por conta de seus cabelos. Além dos boatos de que estaria careca, algumas pessoas começaram a especular que a cantora teria raspado os cabelos por conta de sua religião. Na época, ela falou sobre o assunto nas redes sociais:

- Primeiro de tudo, eu falo abertamente qual é a minha religião: Candomblé. Segundo, já falei mil vezes em vários lugares que eu sou Ekede. Se você pesquisa, você vai ver algumas vezes que eu falei isso, e vai ver que é uma categoria que não precisa raspar a cabeça. E as pessoas falam que eu queria esconder que eu estava fazendo rituais satânicos, de acordo com o que alguns estão escrevendo, e que eu estava inventando uma doença. Eu não brinco com doença, eu não tenho vergonha nenhuma da minha religião.

Em nota na época, a assessoria da cantora também se pronunciou, negando a veracidade dos boatos e condenando a intolerância religiosa.