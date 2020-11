Duda Nagle diz que a mãe está vencendo a guerra contra a Covid-19 e Sabrina Sato registra momento com o pai no hospital

24/11/2020 | 09:10



Leda Nagle fez uma rápida live em seu perfil oficial do Instagram na última segunda-feira, dia 23, para falar sobre o seu estado de saúde. A jornalista, que testou positivo para o novo coronavírus, esclareceu que seu quadro está evoluindo cada vez mais e aproveitou para agradecer ao apoio que vem recebendo nos últimos dias.

- Orações são bem-vindas e eu estou indo muito bem. É claro que eu estou com Covid, claro que eu estou internada. Claro que isso aqui é um oxigênio, que ajuda a aumentar a saturação... Enfim. Se eu não tivesse no hospital com Covid, eu estaria melhor. Mas eu estou indo muito bem, meus exames estão indo muito bem. Estou sem febre e sem dor de cabeça há dias. Estou medicada, sendo orientada. Estou animada, eu sou guerreira. O tratamento está indo muito bem. Mas oração, alegria, vibração boa, energia positiva... é claro que a gente quer, cada vez mais! Muito obrigada a todos que se preocuparam.

Duda Nagle, filho da apresentadora, também se pronunciou nas redes sociais - e fez questão de elogiar a força da mãe nesta batalha contra a Covid-19.

- Queria dizer para vocês que a minha mãe está lutando e vencendo a guerra. Uma batalha de cada vez, está evoluindo muito bem. Os exames estão cada vez melhores. E ela está muito forte, mental e fisicamente. Então, se Deus quiser, em breve nós estaremos prontos para dar a volta por cima, voltar para casa e voltar a produzir. E eu quero deixar registrado o quanto eu amo a minha mãe e o quanto foi importante a força dela mais uma vez, [estou] assistindo a força dela de camarote. E muito obrigado a todos pelas orações. Todas as mensagens positivas foram muito bem-vindas e ajudaram muito a gente.

Já Sabrina Sato preocupou os seus seguidores do Instagram ao compartilhar uma foto com o pai Omar Rahal em seus Stories. No clique, Omar aparece na cama de um hospital cercado por médicos, e a apresentadora envia energias positivas para o patriarca da família.

Tudo vai dar certo. Muito amor, cuidado e fé! Obrigada a todos!, escreveu Sabrina.

Procurada, a assessoria de imprensa de Sabrina Sato ainda não foi encontrada para esclarecer a foto publicada pela estrela.