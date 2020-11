Eficácia da Sputnik V chega a 95% após a 2ª dose, destaca fabricante

24/11/2020 | 08:46



A vacina russa Sputnik V apresentou eficácia acima de 95% após a segunda dose, segundo anúncio feito por representantes do governo russo e do Instituto Gamaleya, fabricante do imunizante. Com apenas uma dose, a eficiência é de 91,4%.

A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias.

Os resultados foram obtidos com base na análise de dados de 18.794 voluntários, que receberam as duas doses da vacina (ou do placebo).

Ao todo, 40 mil voluntários participam da análise de fase três.

Os dados de eficiência ainda não foram publicados ainda em revista revisada por pares.