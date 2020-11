Complexos antecipam ações de Natal

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 00:08



Neste ano, os clientes podem aproveitar as compras da Black Friday para participar também das promoções de Natal. Em anos anteriores, elas só começavam em dezembro.

Em Santo André, o Grand Plaza Shopping sorteia um Audi A3 Sedan e um Iphone 11. A cada R$ 250 em compras em lojas participantes o cliente tem direito a um cupom. Até quinta-feira, os clientes terão cupons em dobro.

O Atrium sorteia um Renault Kwid, com cupons a cada R$ 150. Compras até o dia 15 de dezembro valem cupons em dobro e, se a troca ocorrer de segunda a quinta, eles dobram novamente, ou seja, o cliente concorre com quatro cupons.

No Shopping ABC, o prêmio é um Volkswagen Nivus Highline 200. A cada R$ 300 em compras, o cliente pode trocar as notas fiscais por um número da sorte e ganha uma garrafa de 750 ml do Espumante Nocturno Brut. As trocas feitas no dia da Black Friday, sexta-feira, valem quatro vezes mais.

Em São Bernardo, no Metrópole, a cada R$ 400 em compras o cliente concorre a um Jeep Compass. Compras feitas nesta semana terão números da sorte em triplo.

O São Bernardo Plaza sorteia R$ 10 mil em compras por semana. A cada R$ 250, o cliente concorre e ainda tem direito a retirar um Montebello Cacau Show. No Golden Square Shopping, a partir de quinta-feira, a cada R$ 350 em compras o cliente leva para casa um cookietone de Mr. Cheney e concorre a cinco vales-compras de R$ 4.000 cada.

No Praça da Moça, em Diadema, cada R$ 250 geram número da sorte para concorrer a 15 vales-compras de R$ 2.000 e um Chery Tiggo 2. O ParkShopping São Caetano sorteia três vales-compras de R$ 100 mil e 80 de R$ 5.000. Número é gerado a cada R$ 300 em compras, que de sexta a domingo dão cupons em dobro.