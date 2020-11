Grande ABC já registrou 14 mortes pelo novo coronavírus nesta semana

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



23/11/2020 | 21:40



De acordo com informações das prefeituras, o Grande ABC já confirmou, desde ontem, domingo, 14 mortes causadas pelo novo coronavírus, das quais sete foram computadas em São Bernardo, cinco em Diadema e duas em Santo André. Com isso, o total de vítimas fatais da pandemia é de 2.946. A tendência é de alta dos óbitos, dado que na semana encerrada no sábado, o número de falecimentos (65) e de diagnósticos (2.965) foi o maior desde setembro.

São Bernardo contabiliza 33.060 positivos e 1.019 óbitos, Santo André registra 22.739 infectados e 672 falecimentos, Diadema computa 10.638 casos e 496 perdas, Mauá tem 6.854 confirmações e 374 mortes, São Caetano soma 4.866 diagnósticos e 255 vítimas fatais, Ribeirão Pires totaliza 1.511 doentes e 103 vidas ceifas e Rio Grande da Serra tem 646 positivos e 27 falecimentos. São 80.314 pessoas infectadas ao todo, além de 68.430 recuperadas.

Atualmente, 1.013 pacientes com a Covid-19 estão internados na região. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 46,4% em Santo André, de 49,5% em São Bernardo e de 44% em São Caetano. A administração de Diadema não distingue o percentual de vagas ocupadas na enfermaria e na UTI, informando apenas que a ocupação geral é de 62%. Em Ribeirão Pires, onde não há unidades de terapia intensiva, 39% dos leitos estão preenchidos. Mauá e Rio Grande não informaram o índice no boletim diário.

ESTADO E PAÍS

Em São Paulo, o governo do Estado confirmou mais 1.037 casos, acumulando 1.210.625 infectados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram mais nove óbitos, totalizando 41.276 vítimas fatais. Importante ressaltar que o volume de confirmações costuma ser menor às segundas-feiras porque as equipes municipais de saúde trabalham em regime de plantão no fim de semana.

Na Grande São Paulo, a ocupação dos leitos de UTI é de 56,1% e, na enfermaria, é de 51,3%. Pelo menos 8.960 pessoas estão hospitalizadas. São 1.084.660 pessoas recuperadas da doença, sendo que 130.819 foram internadas e receberam alta hospitalar.

O Ministério da Saúde confirmou 16.207 diagnósticos de Covid-19 nesta segunda-feira, somando 8.087.608 casos. Após registrar mais 302 falecimentos, são 169.485 óbitos. São ao menos 5.445.095 brasileiros curados da enfermidade e 473.028 em acompanhamento médico. Depois de São Paulo, o Rio de Janeiro é o Estado com mais mortes causadas pelo coronavírus (22.0285).