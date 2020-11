Educação x transformação digital

Do Diário do Grande ABC



Estamos vivenciando processo de profunda transformação digital e a pandemia causada pelo coronavírus acelerou esse movimento. A questão é que esse ‘novo normal’, que surgiu praticamente de um dia para o outro, assustou muitos empresários e fez com que muitos negócios não se sentissem prontos para esta nova etapa. A educação foi uma das mais afetadas por esse novo momento e existe um combo que pode deixar as pessoas receosas para investir na área: crise econômica + falta de perspectiva no futuro. O momento de fim de ano, época em que as matrículas costumam aumentar, pode estar preocupando os empresários: como atrair novos alunos e incentivá-los a investir no seu desenvolvimento mesmo diante do atual cenário? A saída é atrair esses clientes por onde eles passam a maior parte do tempo, a internet.

A palavra reinvenção vem sendo utilizada o tempo todo, mas faz muito sentido quando se trata de transformação no setor educacional. Mesmo com as dificuldades, não é hora de conformismo. Ao contrário. É o momento ideal para desenvolver o seu negócio on-line e permanecer mais forte do que nunca. Sei que pode parecer difícil absorver tantas mudanças, por isso, separei algumas dicas essenciais que te ajudarão a dar o pontapé inicial. Por mais complicado que possa parecer, tenha certeza que este é só um começo – a transformação digital nunca vai parar. Pode parecer básico começar por isso, mas a gestão dos leads deve ser sempre a primeira preocupação de negócio que quer lucrar na internet.

Afinal, não adianta receber muitas visitas e não conseguir converter em vendas. Outra dica valiosa é a personalização do atendimento ao cliente, já que o novo consumidor está cada vez mais exigente e atendimento personalizado, com experiência completa, é essencial para atraí-lo e convencê-lo a fechar negócio.

A terceira dica, e que pode parecer óbvia, mas que neste momento se tornou mais importante do que nunca, é atender às necessidades dos alunos. Por exemplo, as questões financeiras podem ser forte motivo para as pessoas deixarem de investir no estudo; para resolver isso, existem diversas possibilidades, como oferecer flexibilidade no pagamento. Aplique isso em todas as áreas da sua empresa e apresente alternativas para os seus clientes. A evolução digital é mais do que necessária para manter o setor educacional em desenvolvimento. Como disse no começo deste Artigo, o mercado já vinha passando por grandes mudanças, mas acredite que, agora é, sem dúvida, a famosa ‘hora certa, lugar certo’ para você mudar o foco do seu negócio e transformar o on-line no grande case de sucesso da sua empresa.

Anderson Gil é diretor de marketing e negócios da empresa Followize.



Ligeirinho

Parabenizo o ilustre repórter Arlindo (Ligeirinho) Ribeiro pelo seu aniversário, 80 anos, dos quais mais de 50 deles em prol do bom jornalismo do Grande ABC, quer neste prestigioso Diário, bem como na década de 1970 junto ao Jornal do Planalto (Diadema), juntamente com Eiziro Okasaki, Alberto Soltanivitch, Gilberto Lorusso, Artur Florêncio e eu. Congratulações ao colunista Ademir Medici por suas tradicionais e diárias memórias (Setecidades).

Rafael Rabinovici

São Bernardo

Menos!

A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados parou o Brasil. Nada se vota, nada se decide. E pensar que muita gente considera Rodrigo Maia, presidente da casa, um primeiro-ministro do Parlamento. Menos, minha gente! O País é maior do que essa fogueira de vaidades em Brasília.

Izabel Avallone

Capital

Descaso

Uma semana atrás minha mãe (Luzia) fez exame de Covid e testou positivo! A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Baeta Neves, em São Bernardo, está um descaso só. Fui lá para pegar atestado com o resultado nas mãos e simplesmente estão agendando para o próximo dia 25. Alegação: tem que passar no médico do trabalho. Desconheço isso!

Ariane Larissa

São Bernardo

Cleptocracia

O que fazer para banir o sistema de governo de ladrões que reina há décadas no Brasil? Considerando a extensão e a profundidade dos escândalos, seria chocante se isso não acontecesse. Só vamos construir o País que queremos combatendo a cleptocracia que se apoderou do Estado brasileiro. Isso só acontecerá reformando-se legislações que perpetuam a impunidade e a corrupção desbragada, como a indicação política de ministros dos tribunais de contas, dos desembargadores dos tribunais de Justiça dos Estados, indicados pelos deputados estaduais aos governadores por meio do famigerado 5º Constitucional, do STF (Supremo Tribunal Federal), e o vergonhoso foro privilegiado de congressistas, governadores, prefeitos e vereadores, permanecendo tão somente tal privilégio ao presidente da República e ao presidente do STF no período do exercício da função. Porém, se a classe política, Executivo e Legislativo em todos os níveis não reformarem as legislações supracitadas, a impunidade e a corrupção reinantes no Brasil permanecerão em nosso meio ad infinitum (até o infinito).

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Hora da decisão

Estamos às vésperas do segundo turno das eleições e não vamos nos preocupar com o montante de partidos. Existem somente duas opções. Os candidatos que respeitam as leis, investindo em educação, segurança, moradia, transportes, saúde etc. E tem aqueles que para alcançar seus objetivos, principalmente próprios, ultrapassam todos os limites da moralidade, incentivando a malandragem, a violência etc, se achando acima da lei, de tudo e de todos. Portanto, caro eleitor, a decisão é sua e as consequências também, pois o que está em jogo é o futuro de nossas famílias e o bem-estar da Nação. Não anule seu voto nem vote em branco. Seja responsável e vote com consciência.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Boulus

Há fanatismo de Guilherme Boulus e de seus companheiros, ânsia de ganhar e ter boa vida e cargos com muita mordomia. Afinal, todos são espertos, metidos a preocupados com os outros, em especial com pobres, cuja imagem Boulus representa muito bem. Logo, logo vão dizer que ele incorporou Madre Tereza de Calcutá, a religiosa católica. Entretanto, se esquecem do que ele fez e tem feito na cidade de São Paulo, em especial no Centro, que é uma vergonha. Mas o povo merece, porque acha que ele é a novidade no que diz respeito a salvar a Pátria. E, sendo ‘parça’ do PT corrupto, vai ter belo suporte para se dar muito bem na vida.

Zureia Baruch Jr

Capital