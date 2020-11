Obituário - 24 de novembro de 2020

Ademir Medici



24/11/2020 | 07:00



PAULO BENTO

(São Bernardo, 5-4-1925 – 21-11-2020)

Na história da colonização de São Bernardo, a presença de famílias que antecederam a chegada dos imigrantes europeus, entre elas as famílias Bento e da Luz, marcantes na linha que vai do bairro Assunção ao Alvarenga.

O Rio Grande cruzava as terras, bem antes da abertura da Represa Billings. O Núcleo Colonial de São Bernardo, do final do século XIX, abrigou várias linhas, hoje transformadas em bairros urbanos.

Paulo Bento, menino, acompanhou esta transformação. Seu pai, Firmino, popularizou-se por conduzir os mastros em um carro de boi para as festas da Matriz, no Centro da então Villa de São Bernardo. Agora, a despedida.

Filho de Firmino Bento e de Guilhermina da Luz, Paulo Bento residia no bairro Assunção, antiga Linha Jurubatuba. Viúvo de Antonia Marcucci Bento. Parte aos 95 anos. Deixa os filhos Osíres, Luiz, Paulo Filho, João Jair e Pedro. Está sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 22 de novembro

Joaquim Pereira de Melo, 84. Natural de Campo Alegre de Goiás (Goiás). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Carmen Curti Zanetti, 83. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 22. Vale dos Pinheirais.

Marilena Rosa Muniz Zampa, 82. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ramez Curi, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Macário Garcia Alonso, 80. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Camilo da Silva, 78. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Agnaldo Alves Barreto, 72. Natural de Irecê (Bahia). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 22, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lázara Ribeiro Demarchi, 72. Natural de São Jerônimo da Serra (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Miam Pillon, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ademar da Silva Borges, 64. Natural de Três Fronteiras (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Petronieri, 58. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Memorial Planalto.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, 17 de novembro

Claudina Claudio dos Santos, 77. Natural de São Bernardo. Residia em Pindamonhangaba (São Paulo). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Benjamim Honório da Silva, 72. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia em Conchas (São Paulo). Dia 17, em Botucatu (São Paulo). Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, 17 de novembro

Concheta Casa Pinto, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sexta-feira, 22 de novembro

Antonio Rodrigues Moitinho, 87. Natural de Bálsamo (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 21 de novembro

Paula Vazzolla, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 22 de novembro

Alzira Silva dos Santos, 97. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Gloria Carvalho Santos, 89. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, 19 de novembro

Stefan Cipo, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Carlos Santos Cunha, 50. Natural de Magé (Rio de Janeiro). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 20 de novembro

Fernando Manuel dos Santos Alves, 67. Natural de Portugal. Residia no bairro Bela Vista, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, sábado, dia 21 de novembro

Ana Paula de Oliveira, 48. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, domingo, dia 22 de novembro

Leonor de Oliveira e Silva, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Zilma de Jesus Tomaz, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 21 de novembro

Maria Batista Sousa, 85. Natural de Itajuipe (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Geralda Santos de Souza, 82. Natural de Franca (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Antonia Braz, 78. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

José Domingos Daniel, 73. Natural de Santana do Deserto (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal.

Valdecino Ribeiro de Sousa, 71. Natural da Anagé (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Vale da Paz.

Eraldo de Jesus Arruda, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 22 de novembro

Maria Otília da Silva, 79. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.

Ismail Franquelino Espindola, 69. Natural de Mantena (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



M A U Á

Geraldo Polydoro, 89. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Alice Leite Meira, 89. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRAO PIRES

Ribeirão Pires, quarta-feira, 18 de novembro

Maria José Santos Lima, 79. Natural de São Félix (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Aparecida Marcon, 63. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, quinta-feira, 19 de novembro

Abdizia Coutinho da Silva, 79. Natural de São José da Laje (Alagoas). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Aparecido Barbosa dos Santos, 61. Natural do Estado do Paraná. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 21 de novembro

Roberto Rivelino da Conceição, 49. Natural de Mauá. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Robson José Alves dos Santos, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Carlos Eduardo Vidal, 24. Natural de Tabuleiro do Norte (Ceará). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Valdecira Tenório dos Santos, 23. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia no Jardim Valentina, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

José Gomes da Silva, 75. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Sebastião.

Gabriele Pinheiro de Oliveira, 22. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suzuki, em Rio Grande da Serra. Dia 21, em Ribeirão Pires. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.