Polícia frustra roubo de moto e prende homem em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



23/11/2020 | 19:24



A Polícia Militar prendeu um homem de 18 anos, que foi flagrado roubando um veículo sábado (21), na Rua Tales dos Santos Freire, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, na Grande São Paulo. Um policial militar do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) estava em trajes civis e com sua motocicleta particular pela Avenida Pereira Barreto, quando presenciou o ocupante de uma moto roubando outro motociclista.

Imediatamente, o militar requisitou apoio, estacionou seu veículo e desceu a pé ao encontro dos suspeitos, com sua arma de fogo em punho, quando então percebeu que havia terceira motocicleta com outros dois suspeitos. Ao perceber a atuação da equipe policial, os comparsas logo fugiram do local. Contudo, o ocupante da primeira moto suspeita foi detido. Antes ele tentou se desfazer de uma pistola de brinquedo que foi apreendida.

A moto usada pelos criminosos apresentava queixa de roubo, registrada no dia 4 de novembro. Os dois veículos foram periciados e devolvidos às vítimas, sendo que a mais recente reconheceu o detido como um dos autores. O simulacro de pistola também foi recolhido para análise pericial. O jovem foi preso em flagrante e conduzido ao 1º Distrito Policial de São Bernardo, onde foi indiciado por roubo de veículo, receptação e associação criminosa.