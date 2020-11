Santo André anuncia retorno do executivo de futebol Edgard Montemor Filho

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/11/2020 | 17:52



O Santo André confirmou nesta segunda-feira (23), o retorno do executivo de futebol Edgard Montemor Filho para o Paulistão 2021. O dirigente, que integrou a cúpula ramalhina na grande campanha do Estadual deste ano (quando o time chegou às quartas de final do torneio e ainda conquistou vaga na Série D do Brasileiro) é o primeiro nome anunciado para a próxima temporada e é uma das peças-chave para a montagem tanto do planejamento quanto do elenco. Inicialmente o vínculo entre as partes foi fechado até o fim do Campeonato Paulista, com possibilidade de renovação para a Quarta Divisão do Nacional.

“O motivo único é o trabalho que desenvolveu, que fala por si. Fomos muito felizes na sua contratação para 2020 e não haveria porque não repetir esse novo vínculo para 2021”, disse o presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto.

Edgard Montemor Filho, por sua vez, não escondeu a alegria em regressar. “Foi um ótimo campeonato este ano, mas temos sempre de tentar melhorar. Estou muito feliz. O Paulista é a melhor competição do primeiro semestre, onde todos os profissionais querem estar, seja jogador, executivo ou treinador, principalmente num clube do tamanho do Santo André, que me acolheu taõ bem da outra vez. Deixei as portas abertas e volto por conta disso. Me sinto retornando para casa”, declarou o dirigente ramalhino.

O regresso de Edgard reforça a possibilidade de uma volta do técnico Paulo Roberto, apesar deste estar atualmente no comando da Ferroviária na Série D. Inclusive tal situação tem relação com o início da escolha dos jogadores que defenderão o clube em 2021. “Para a montagem da equipe a opinião do treinador é primordial, não dá para montar o time e depois escolher o treinador. Qualquer torcedor do Santo André tem o Paulo como favorito pela campanha que o time fez sob seu comando, não tem como ser diferente. Mas é tudo muito recente, vamos procurar entender melhor.”

De acordo com o presidente Sidney Riquetto, os primeiros jogadores do elenco andreense deverão se apresentar em 5 de janeiro. A intenção é que o grupo esteja “quase pronto” no início de fevereiro, quando a delegação seguirá viagem para pré-temporada em local a ser definido.