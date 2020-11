Com desfalques, Guarani mira encerrar jejum fora de casa na Série B

23/11/2020 | 17:20



O Guarani vem de três jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e se afastou da zona de rebaixamento, mas ainda assim terá um adversário extra nesta terça-feira. Além de encarar o Paraná, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR), o time do técnico Felipe Conceição tentará encerrar jejum de sete partidas sem vitória fora de casa.

O Guarani ocupa a 13ª colocação da tabela, com 28 pontos, a oito da zona de rebaixamento e a nove do G4, a zona de acesso. São quatro empates e três derrotas. A última vitória ocorreu em 5 de setembro pela oitava rodada. A boa notícia é que o triunfo aconteceu contra um clube paranaense - 2 a 1 sobre o Operário em Ponta Grossa (PR). Para voltar a vencer como visitante, os paulistas terão que superar novos desfalques.

O volante Bruno Silva e os atacante Pablo e Waguininho receberam o terceiro cartão amarelo na vitória, por 2 a 1, sobre o Botafogo e estão suspensos. Deivid e Didi estão entregues ao departamento médico e Person e Alanzinho afastados por lesões graves.

Marcelo deverá assumir a vaga de Bruno Silva. No ataque, Giovanny briga com Renanzinho por uma vez, assim como Bruno Sávio e Rafael Costa. "O Guarani novamente mostra a força do grupo, ou seja, quem entra ajuda a equipe em algum tipo de situação", disse Felipe Conceição.