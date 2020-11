Marcelo Oliveira tem chance de repetir escalação da Ponte Preta pela 1ª vez

23/11/2020 | 16:28



Anunciado no início de outubro para substituir João Brigatti, Marcelo Oliveira não conseguiu repetir a escalação nenhuma vez nos oito jogos em que comandou a Ponte Preta até aqui. Mas isso pode mudar nesta terça-feira.

Se não decidir surpreender o Oeste, adversário da 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Moisés Lucarelli, o treinador vai repetir a formação que iniciou na última sexta-feira, quando a Ponte empatou sem gols com o Vitória, em Salvador.

Não há nenhum novo desfalque por suspensão ou contusão. Os zagueiros Luizão e Rayan estão em transição física, enquanto o atacante Moisés está em isolamento após testar positivo para a covid-19. O goleiro Ivan passou por cirurgia no punho e só volta em 2021 e o atacante Tiago Orobó, com entorse no tornozelo e no joelho, não tem previsão de retorno.

A Ponte deve entrar em campo com: Ygor Vinhas; Léo Pereira, Wellington Carvalho, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan e Camilo; Apodi, Bruno Rodrigues e Wanderley.

Invicta há quatro jogos, mas vindo de três empates seguidos, a Ponte está na sétima colocação, com 33 pontos, quatro a menos que o quarto colocado, o Juventude.