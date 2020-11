Mirella e Dynho nunca terminaram o relacionamento

23/11/2020 | 16:10



MC Mirella e Dynho Alves nunca terminaram o namoro. Segundo Leo Dias, os dois não haviam se separado antes da funkeira entrar em A Fazenda 12 e eles mantiveram o relacionamento apesar do confinamento.

Os rumores de que eles não haviam terminado o relacionamento surgiram após eles darem a entender que estavam juntos, no mesmo local, depois dela deixar o reality show.

A assessoria da artista então se pronunciou em comunicado para Leo Dias:

Fiquei quase três meses presa entre hotel e confinamento e, depois do programa, minha cabeça está uma loucura. Estou tentando abstrair tudo que aconteceu. Preciso me divertir, preciso espairecer? Tudo que tinha para falar sobre meu relacionamento o Brasil inteiro ouviu durante o programa. Existe um carinho, existe um amor. Se vamos ficar juntos, só Deus é quem sabe, mas nesse momento é preciso ficar bem e me divertir, diz o comunicado.

Dynho já havia se declarado para Mirella, afirmando ter ficado orgulhoso da trajetória dela no reality show.

Eles, que vivem um relacionamento de idas e vindas, teriam passado as últimas noites juntos.