Diagnosticado com coronavírus após transplante, vocalista do Roupa Nova apresenta boa recuperação

23/11/2020 | 16:10



No fim do mês de setembro de 2020, Paulinho, vocalista do Roupa Nova, foi internado novamente após se submeter a um procedimento de transplante de medula. Além da recuperação do transplante, o cantor foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Procurada nessa segunda-feira, dia 23, a assessoria de imprensa do Roupa Nova informou que Paulinho está apresentando boa recuperação e aguarda o resultado de novos exames para avaliar a evolução do quadro.

No Instagram oficial da banda, a equipe pediu orações para a recuperação do vocalista:

Bom dia galera, passando aqui para contar pra vocês que o Paulinho continua internado, mas em boa recuperação e aguardando alguns exames. Continuem mandando suas energias positivas e orações pra ele. Um grande beijo e boa semana.