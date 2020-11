Novela Órfãos da Terra e série Ninguém Tá Olhando são vencedores no Emmy Internacional

23/11/2020 | 16:10



Nessa segunda-feira, dia 23, foram divulgados os vencedores do Emmy Internacional 2020! O Brasil estava concorrendo em algumas categorias e acabou levando algumas estatuetas. O destaque ficou por conta de Órfãos da Terra, novela que foi considerada a melhor. A trama, que foi exibida em 2019 pela Globo, contou a história de amor de Jamil, personagem de Renato Góes, e Laila, vivida por Julia Dalávia, uma refugiada da Síria. Ambos chegam juntos ao Brasil, mas Laila é logo tomada à força como esposa por um poderoso sheik libanês, interpretado por Herson Capri.

O Brasil também conquistou uma estatueta pela série Ninguém Tá Olhando que é protagonizada por Kéfera Buchmann. Criada por Daniel Rezende, a série da Netflix foi cancelada logo após o fim da primeira temporada.

Enquanto isso, Canta Comigo, que foi apresentado por Gugu Liberato, Andréa Beltrão, que viveu Hebe Camargo, e o filme de Elis Regina foram indicados, mas não levaram prêmios.

Confira algumas das categorias, que trazem nomes brasileiros, logo abaixo!

Melhor Performance Por uma Atriz

Emma Bading por PlaySappralot (Alemanha)

Andrea Beltrão por Hebe (Brasil)

Glenda Jackson por Elizabeth is Missing (Reino Unido)

Yeo Yann Yann por Invisible Stories (Singapura)

Comédia

Back to Life (Reino Unido)

Fifty (Israel)

Four More Shots Please (India)

Ninguém tá Olhando (Brasil)

Programa de entretenimento sem roteiro

Canta Comigo (Brasil)

Folkeopplysningen (Noruega)

MasterChef Tailândia ? Terceira temporada (Tailândia)

Old People?s Home for 4 Year Olds (Austrália)

Novela

Chen Xi Yuan (China)

Na Corda Bamba (Portugal)

Órfãos da Terra (Brasil)

Pequeña Victoria (Argentina)

Filme para TV/minissérie

L?Effondrement (França)

Elis ? Viver é Melhor que Sonhar (Brasil)

The Festival of the Little Gods (Japão)

Responsible Child (Reino Unido)