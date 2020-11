Marília Mendonça posa toda produzida e brinca sobre realidade após treino: Descabelada

23/11/2020 | 16:10



Marília Mendonça compartilhou na manhã desta segunda-feira, dia 23, uma lembrança do final de semana, em que aparece toda produzida, com o cabelo e a make feitos. No entanto, a realidade era outra e a beldade já estava empenhadíssima em cumprir os exercícios físicos do dia.

expectativa: pleníssima sabadão pronta pra preparar meu Gin & Tônica! realidade: descabelada pós-treino, com meu bom café e minha garrafa de água esperando ansiosamente a primeira refeição... boa semana, gente!, escreveu na legenda da foto em que aparece toda glamourosa.

No Instagram Stories, ela ainda fez um antes e depois, mostrando como estava sua real aparência depois do treino intenso.

Nos últimos meses, Marília, de 25 anos de idade, tem compartilhado seu processo de emagrecimento e sua reeducação alimentar, revelando ser adpeta do jejum intermitente. Ela também afirmou que já contou que alcançou seu menor peso desde que engravidou do filho, Leo, de 11 meses, e também pretende emagrecer até alguém dizer que ela realizou cirurgia bariátrica.